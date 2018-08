Perugia diventa un set cinematografico, le riprese del nuovo film di Verhoeven

E' arrivata la lebbra. Manichini a terra, roghi, casse da morto e carretti. A Perugia, in centro storico, come anticipato dal nostro Inviato Cittadino si gira "Benedetta", il film diretto dal regista olandese Paul Verhoeven, autore di capolavori come Basic Instinct e Robocop.



Titolo originale “Blessed Virgin”, ambientato nell’Italia del ‘600, e incardinato intorno alla figura di una giovane suora non troppo virtuosa, Benedetta Carlini, interpretata da Virginie Efira. Le riprese in piazza IV Novembre, via Maestà delle Volte e corso Vannucci.