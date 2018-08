Un altro film tutto girato in Umbria: riprese anche a Perugia, corso Vannucci sbarca al cinema

Perugia, per un giorno, fa un salto di secoli… all’indietro, con “Benedetta”, la suora “viziosa” di Paul Verhoeven. Domani si gira, oggi si prepara la scena. Non è un caso se, da stamane, un consistente gruppo di tecnici e operai è al lavoro, sotto le direttive impartite dalla vigile scenografa che tutto controlla, prevede e provvede.

Nella giornata di domani, si accendono i riflettori su "Benedetta", il film diretto dal regista olandese Paul Verhoeven, autore di capolavori come Basic Instinct e Robocop. Titolo originale “Blessed Virgin”, ambientato nell’Italia del ‘600, e incardinato intorno alla figura di una giovane suora non troppo virtuosa, Benedetta Carlini, interpretata da Virginie Efira.

PerugiaToday ne ha già diffusamente parlato, ma oggi torna in argomento perché è scoccata l’ora X delle riprese. La scena si dipanerà da via delle Volte a piazza IV Novembre, le macchine da presa seguiranno il percorso di una carrozza. Così sono in atto le mascherature, a far capo dal negozio Talmone i cui due ingressi sono bloccati da enormi pannelli, inchiavardati da chiodoni d’antan. Stesso trattamento per una delle vetrine di Niba, per il negozio di abbigliamento poco sopra, per le vetrine del chocostore di Guarducci e per le due aperture di Cesarino (al Vescovado), celate da enormi tendaggi rustici.

Copertura anche per il doppio negozio di cioccolata e tipicità alla base di palazzo dei Priori. Chiuso il Caffè del Banco il cui portone, in stile, non ha bisogno di camuffamenti. Tutto questo lavoro – dicono – per una ripresa di un paio di minuti. Costo – ma questa è un’indiscrezione – di circa 500mila euro per un giorno di riprese. “Il film – ci aveva detto il produttore, nel corso del Love Film Festival di Daniele Corvi – è già venduto in molti Paesi e il budget consistente avrà un sicuro ritorno”. Auguri, dunque, alla troupe. Con l’auspicio che la nostra Perugia appaia più “fotogenica” che mai.