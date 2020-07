Rimbocchi, installate tre telecamere contro balordi e degrado

Tris di telecamere installate in prossimità del CVA dei Rimbocchi. E non sono fumo negli occhi, ma strumenti indispensabili. Per la sicurezza e per la tutela di un patrimonio comune. Quell’edificio è stato spesso vittima di attacchi notturni che hanno lasciato segni di devastazione e inciviltà. Come minimo, scritte e imbrattamenti. Ma anche danni agli infissi, sia alle finestre che nel retro, dove vengono ospitati mezzi della depositeria comunale.

Senza contare le non eccellenti frequentazioni di personaggi, dediti ad attività poco encomiabili. In quell’ampio parcheggio è accaduto un po’di tutto. È dunque bene tenere sotto tutela. La strumentazione tecnologica è di ultima generazione è dunque funzionale ad un’azione di prevenzione e di controllo.

Sono ben tre (foto) gli occhi elettronici piazzati su un palo, posto al centro dell’area. La prima telecamera è puntata verso l’edificio. La seconda guarda il parcheggio adiacente. La terza è orientata in direzione del percorso pedonale e l’attuale campetto da calcio, in predicato di diventare sito, destinato a un futuro polo scolastico polivalente.

Non senza la fiera opposizione di Associazioni del territorio. Ne abbiamo già segnalate, comunque, le prospezioni geologiche, funzionali a una fase progettuale. Plauso, dunque, a chi ha opportunamente deciso di tutelare la zona, i beni e le persone.