Riforma della prescrizione: avvocati e parlamentari incontrano i cittadini, l'incontro a Perugia

Dibattito pubblico sulla riforma Bonafede sulla prescrizione. La Camera Penale “Fabio Dean” di Perugia ha pensato, con un tavolo di relatori di altissimo livello e di Parlamentari, in collaborazione con il Comune di Perugia e con la Camera Penale di Terni e di Spoleto, di mettersi al servizio del cittadino per fare chiarezza e spiegare nella maniera più semplice, “qual è la verità e dove si è spinta o si spinge la manipolazione della norma e dell’informazione”.

L’incontro è in programma giovedì 12 marzo, alle ore 16 alla sala dei Notari e vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero, del procuratore generale di Perugia, Fausto Cardella, della Senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, del Senatore della Lega, Simone Pillon. A moderare l’incontro, l’avvocato Vincenzo Bochicchio, presidente della Camera Penale “Fabio Dean”.

“In questo momento caratterizzato da criticabili riforme del sistema giudiziario, soprattutto in materia penale, è necessario fare chiarezza ed è importante spiegare ai cittadini a quali diritti si rischia di rinunciare, in che misura e perché è necessario correre ai ripari” – spiega una nota della Camera Penale – “Le tematiche che in questo periodo si affrontano nelle aule del Parlamento sono delicatissime e, purtroppo, in particolare per la prescrizione, gli interventi sono poco ponderati, impulsivi, operati sulla scia di emergenze, vere o strumentalizzate, e rischiano di far saltare un sistema di garanzie faticosamente costruito ed irrinunciabile”.