Fare, creare e ascoltare: il nido Tantetinte presenta “Pillole dolci 0-6”, laboratori ed esperienze per i nidi del futuro

Fare, creare e ascoltare, l’asilo Tantetinte di Polis cooperativa sociale si prepara ad affrontare la riforma del settore lanciando l’iniziativa “Pillole dolci 0-6”.

Si tratta di un momento di festa, un Open day riservato a bimbi e genitori per scoprire i servizi offerti dall’asilo Tantetinte che Polis organizzerà per venerdì 31, alle 16.30 (via dell'Ingegneria, 29, 06125 Perugia), per mostrare la struttura e i suoi spazi dedicati all’infanzia e far conoscere la propria équipe alle famiglie.

Le “Pillole dolci 0-6” diventano, così, una dedica all’infanzia alla luce del recente quadro normativo, che prevede un’educazione ed un’istruzione che va dalla nascita fino a sei anni.

Il pomeriggio si svolgerà attraverso la strutturazione di laboratori esperienziali del fare, del creare e dell’ascoltare, tenendo conto dei molteplici e ricchi linguaggi espressivi di ogni bambino presente.

L’asilo nido Tantetinte appartiene alla rete dei servizi all’infanzia Lilliput, gestiti da Polis cooperativa sociale. Questa struttura è in funzione dal 2002 e può ospitare 53 bambini, da 3 a 36 mesi, con progettualità che coinvolgono anche i bambini fino a 6 anni. I bambini vengono seguiti e stimolati a scoprire il mondo che li circonda attraverso la lettura, la musica, il gioco, la manipolazione e l’attenzione alla natura.