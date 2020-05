Inviato Cittadino - Sacchi di bottiglie e vasi abbandonati accanto alle campane del vetro

Hai voglia a dire che il conferimento è scorretto… con le persone incivili è come parlare al muro. Avviene ormai con cadenza quasi quotidiana. Accanto alle campane verdi del vetro si notano sacchi di bottiglie e vasi abbandonati. Cosa costerebbe riversarli all’interno, come si dovrebbe? È forse uno sforzo, una fatica insopportabile? Niente affatto. Eppure questo atteggiamento riprovevole è sotto gli occhi di tutti. Spia di un menefreghismo e di una supponenza insopportabili. Come dire: tu metti le regole e io faccio come mi pare.

Gli addetti al ritiro hanno un bell’etichettare quei sacchi o quelle borse col bollino adesivo “conferimento non corretto”. C’è forse da pensare che quei maleducati non sappiano di compiere una scorrettezza? Semplicemente scelgono di comportarsi così perché sembra loro normale. Oppure si atteggiano corifei di titanica sfida, con l’ultimo colpo di coda dell’inquinatore, riottoso alle buone regole di civile convivenza.

Comportamento analogo si riscontra accanto ai raccoglitori di abiti dismessi. In via Torelli, non lontano dal supermercato, si verificano entrambe le condizioni. Anche nel caso degli indumenti, alcuni decidono di appoggiare a terra quei materiali, anziché inserirli e tirare la leva. Non è faticoso. L’Inviato Cittadino lo fa regolarmente e assicura di non aver mai riportato danni alla salute.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allora perché c’è chi si comporta in questo modo inqualificabile? Vallo a sapere. Certo che è meglio educare che reprimere. Ma l’educazione richiede tempi lunghi, mentre una severa multa può indurre a comportamenti meno irrispettosi… almeno nel breve termine.