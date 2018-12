Rifiuti, stangata Tari per il 2019? Barelli rassicura i cittadini: "Non ci sarà nessun aumento"

Nessun aumento della Tari per i cittadini per il 2019. A dirlo è il vice sindaco ed assessore all’ambiente Urbano Barelli. “Il Comune di Perugia è grato a tutti i cittadini per il contributo decisivo che stanno fornendo per il raggiungimento di importanti obiettivi in termini di percentuali di raccolta differenziata.

Grazie all’attivazione del nuovo servizio porta a porta nella cosiddetta 'città compatta - spiega l'assessore- siamo riusciti ad arrivare nel mese di novembre al 70%. Ovviamente non ci fermeremo qui, visto che il prossimo passo, per il 2019, sarà approdare al 74%.

“L’Amministrazione comunale – conclude Barelli –continuerà a lavorare senza sosta insieme ai cittadini per migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata, ma anche con l’obiettivo di realizzare un ulteriore efficientamento del servizio e dei costi”.