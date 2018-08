Continua la "rivoluzione" rifiuti a Perugia: distribuzione casa per casa dei nuovi contenitori

Continua la rivoluzione della raccolta rifiuti a Perugia. Ad essere interessata dalla distribuzione porta a porta, a partire da oggi, sarà la seconda zona della città compatta di Perugia (quindi Ferro di Cavallo, Madonna Alta e via Settevalli). A partire da oggi, lunedì 20 agosto, sarà attivata la distribuzione di mastelli e dei contenitori condominiali; la distribuzione porta a porta per le famiglie (sino a 4 utenti per civico residenti nei quartieri interessati) sarà affiancata a quella di consegna dei contenitori condominiali in accordo con gli amministratori di condominio.

Il personale Gesenu si recherà casa per casa per la consegna dei mastelli e per far firmare il contratto del comodato d’uso gratuito degli stessi. In caso di assenza dell’utente gli operatori tenteranno un secondo passaggio e nel caso nemmeno questo vada in porto, lasceranno un avviso per essere ricontattati. La consegna dei contenitori condominiali e la firma del contratto avverrà invece tramite gli amministratori di condominio ai quali i condòmini dovranno rivolgersi successivamente per il ritiro delle chiavi.

L’attivazione del servizio di raccolta domiciliare nei quartieri interessati è prevista per lunedì 22 ottobre, secondo il calendario di raccolta consegnato alle diverse utenze interessate. Nei giorni successivi saranno gradualmente rimossi i vecchi contenitori stradali, per dare modo alle utenze di adattarsi alle nuove modalità di servizio.

Martedì 21 verrà invece installata la terza Eco Isola Informatizzata Gesenu in Via delle Sorgenti, all’altezza del civico 66. Le strutture metalliche leggere, completamente removibili, sono dotate di 4 portelli di conferimento per la raccolta differenziata delle frazioni: carta e cartone, plastica e metalli, organico e secco residuo.