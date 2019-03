A Perugia la raccolta differenziata è da record: "Organico puro al 98%"

La raccolta porta a porta segna un altro punto. O, in altre parole, "un incredibile miglioramento della qualità della raccolta dei rifiuti organici" a Perugia. E questo "grazie al nuovo servizio della Raccolta Differenziata previsto per la Città Compatta a Perugia, attivato nel corso del 2018". Gesenu, in una nota, annuncia la novità da record sulla gestione e raccolta dei rifiuti in città: "Dalle ultime analisi merceologiche effettuate dal dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell’Università di Perugia, è emersa una purezza della frazione organica dei rifiuti di circa il 98%". Quasi perfetta. E ancora: "Questo eccellente risultato - spiega Gesenu - è stato possibile grazie alla riorganizzazione del servizio che prevede per l’intera Città Compatta il passaggio dalla raccolta stradale con contenitori accessibili a tutti, alla raccolta porta a porta domiciliare".

E ci sono altri numeri. In generale, spiega ancora Gesenu, "la percentuale di Raccolta Differenziata nelle zone della Città Compatta di Perugia, grazie alle novità introdotte dal nuovo servizio, ha raggiunto ottimi risultati arrivando a circa il 76% di raccolta, a fronte di una percentuale che si attestava al 35% con il vecchio sistema". Numeri che fanno ben sperare.