Rifiuti abbandonati, ripulita una parte dell'area industriale di Ponte San Giovanni

Richiamati dall'ormai consueto tam tam via Facebook, i volontari si sono ritrovati nella zona industriale di via Thomas Alva Edison, a Ponte San Giovanni, rispondendo all'appello del gruppo Movimento dello sconforto generale che dalla sua fondazione, nel 2014, ha come obiettivo quello di una "rivoluzione del buonsenso" fatta da piccole grandi azioni, come ripulire un'area dai rifiuti abbandonati senza freno.

L'ultima iniziativa, come detto, si è svolta a Ponte San Giovanni, in un parcheggio nei pressi dell'area industriale, dove sono stati raccolti chili e chili di rifiuti di ogni genere.