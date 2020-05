Ricostruzione post sisma, il sindaco Alemanno: "Burocrazia batte voglia di fare 2 a 0"

Slittano ancor ai termini per l'assegnazione della progettazione dei lavori di ricostruzione e restauro dalla basilica di San Benedetto di Norcia.

"Dopo le tappe annunciate dallo stesso Ministero lo scorso 6 aprile avevamo sperato che oggi si potesse concludere un primo importante passo per la ricostruzione della nostra Basilica" dice il primo cittadino Nicola Alemanno. I termini del bando sono stati prolungati a causa della sospensione amministrativa dovuta all’emergenza Covid 19 dal 23 giugno 2020 e al 2 luglio 2020.

"Seppur i tempi slittino di pochi giorni – prosegue Alemanno - mi rammarica dover constatare, ancora una volta, come la tempistica dei lavori pubblici sia così strenuamente vincolata alle carte della burocrazia. Alla concreta possibilità di tenere tutto bloccato per lungo tempo a causa di un ricorso dunque – continua - ho suggerito al Mibact di non correre rischi per qualche decina di giorni. Ancora una volta burocrazia batte ‘volontà di fare’ 2 a 0" ha concluso Alemanno.