Ricostruzione post terremoto, la Regione prova a far quadrato con parlamentari e professionisti

Sui tempi della ricostruzione post terremoto la Regione prova a fare quadrato con i parlamentari eletti in Umbria e con i professionisti. Per questo il presidente Fabio Paparelli, in qualità di vice commissario alla ricostruzione post-sisma 2016 e dopo gli incontri con la Direzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione avuti nei giorni scorsi al fine di recepire le problematiche esistenti, illustrare lo stato di avanzamento delle attività dell’Usr e le criticità in essere, anche in relazione all’approvazione, in sede di conversione, degli emendamenti della Conferenza delle Regioni proposti al Decreto Legge 32 del 18 aprile 2019, ha fissato per lunedì 10 due incontri, nella Sala Giunta di Palazzo Donini a Perugia, alle 15 con i parlamentari e alle 16.30 la Rete delle Professioni Tecniche dell’Umbria e con i presidenti degli Ordini Professionali, al fine di acquisire informazioni e proposte da parte di tutti i soggetti coinvolti, per poter programmare le attività e gli impegni del Vice Commissario, in ordine all’avviato processo di ricostruzione.

“Il mancato recepimento degli emendamenti presentati dalle Regioni e dai Comuni – ha sottolineato il presidente rivolto proprio ai rappresentanti umbri di Camera e Senato - non consentirà di poter accelerare il processo di ricostruzione in atto e, pertanto, sono a chiedervi il massimo sostegno, nell’interesse esclusivo delle popolazioni interessate”.