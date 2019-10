Riapre storico locale a Perugia: prodotti made in Umbria, pizzeria e steakhouse

In via San Galigano, dopo alcuni anni di stop, riapre uno storico locale, "La Nuit". Nuova gestione, locale ristrutturato e un'attenzione riservata ai prodotti locali. Vino, birra, materie prime, tutti made in Umbria. Il locale era stato aperto nel lontano 1984 e gestito fino alla chiusura, avvenuta un paio di anni fa. Ora, la riapertura.

Il ristorante si trova sempre al numero civico 32/36 di via San Galigano, a Perugia; dispone di due sale (una relax e l'altra destinata al pub) e propone pizze cotte sul forno a legna, hamburger, piatti di carne (locale). Un locale a metà strada tra una pizzeria e una steakhouse.