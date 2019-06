INVIATO CITTADINO Nuove aperture in centro storico, il negozio risorge dalle ceneri

Riapre sotto altro brand, e con una nuova gestione, il negozietto di via Alessi che di recente aveva chiuso i battenti. Per qualche anno vi era stato attivo un esercizio di accessori e abbigliamento vintage, come si definisce la merce usata o fuori moda, riportata a nuova vita da un ciclico revival.

Poi la chiusura, presumibilmente legata a un calo degli affari e alle spese fisse di affitto, bollette e quant’altro rende difficile la vita dei piccoli negozi e relativi esercenti.

Ora un cartello ci avvisa del fatto che è imminente l’apertura di un negozio che non si discosta molto dal precedente e al quale auguriamo miglior fortuna. Si chiama Letilì Bijoux e propone creazioni artigianali di vaglia. Inaugurazione prevista e annunciata per domenica 16 giugno alle 16.

L’esercizio è piccolo e consta, praticamente, di un solo ambiente, leggermente inferiore al piano stratta. Ma la merce che si proporrà è, ragionevolmente, di scarso ingombro e se ne potrà esporre una buona varietà. Auguri.