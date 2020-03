Lavori alla rete idrica a Castiglione del Lago, Umbra Acque avverte: "Possibili cali di pressione". La mappa

Lavori programmati e non rinviabili alla rete idrica previsti nel comune di Castiglione del Lago per martedì 31 marzo, dalle 7.30 alle 14. Gli interventi potrebbero provocare cali di pressione a Castiglione del Lago capoluogo, Piana, Ferretto, Soccorso, Rigutino e Badiaccia. Lo rende noto Umbra Acque "al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente".

L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800.250.445

