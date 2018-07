La rete dati di 3 non funziona, problemi di connessione in tutta Italia

Problemi alla rete dati della compagnia telefonica 3 in tutta Italia, Perugia e Umbria comprese. In sostanza si possono ricevere messaggi ed effettuare chiamate ma è impossibile navigare in Internet, a meno di non connettersi ad una rete wi-fi. Diversi utenti segnalano anche l'impossibilità di contattare il call center.

Down la rete dati di 3

La compagnia telefonica ha ammesso il problema e ha assicurato che l'inconveniente verrà risolto al più presto. "Stiamo riscontrando problemi sulla nostra rete dati, il servizio verrà ripristinato al più presto. Ci scusiamo per il disagio", il messaggio postato dalla 3 su Twitter.