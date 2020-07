"La resilienza delle famiglie al tempo del Covid-19": il 2 Luglio una diretta social con Perugia protagonista

Le famiglie al centro di una iniziativa nazionale che vuole raccontare il difficile tempo del Coronavirus vissuto nel quotidiano, tra fatiche e opportunità. Giovedì 2 luglio, alle ore 11, sulla pagina Facebook "Family in Italia" e sull'omonimo canale Youtube, il Comune di Perugia sarà protagonista di una tappa del viaggio virtuale lungo la Penisola, tra i Comuni family friendly. Perugia ha infatti ottenuto nel 2019 questa importante certificazione, segno dell'impegno profuso nelle politiche familiari e nel mettere il benessere della famiglia al centro della società.

Si tratta di un viaggio virtuale tra i Comuni italiani amici della famiglia con 12 seminari, della durata di un’ora ciascuno, in cui vengono presentate la metodologia di lavoro, le misure del Piano famiglia del Comune ospitante (comprese anche quelle legate all’emergenza epidemiologica Covid19) e la testimonianza delle famiglie e delle associazioni familiari assieme a delle pillole di competenza espresse da voci autorevoli ed esperte.

Perugia sarà toccata da questo viaggio appunto il 2 Luglio, e al collegamento parteciperanno il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, S.Em. il Card. Gualtiero Bassetti, Vescovo di Perugia e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana; Edi Cicchi, Assessore comunale alle politiche familiari che presenterà con la Dirigente Area servizi alla persona Roberta Migliarini il Piano del Comune durante l'emergenza Covid19; lo psicologo Filippo Mazzi, presidente del Centro Co.Me.Te; l’imprenditore Andrea Cruciani di TeamDev Srl e Agricolus Srl. Infine la testimonianza di due famiglie numerose perugine su come si è vissuta l’esperienza della pandemia in casa. Ci sarà anche uno spazio per domande e lettura dei messaggi Facebook.

L'iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Famiglie Numerose e dalla Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con la rete dei Comuni Amici della Famiglia, fra i quali rientra anche il capoluogo perugino.

Va detto anche che l’Associazione famiglie Numerose in Umbria si sta strutturando con dei referenti in altre città della regione, perché altri comuni stanno iniziando il percorso per ricevere la certificazione di comuni virtuosi in termini di politiche familiari. Orvieto, Foligno, Spoleto, Città di Castello, Castiglione del Lago e Marsciano hanno ora le loro delegazioni che fanno da riferimento per portare avanti il progetto Comuni Family Friendly.