Da Perugia la app che "trasforma" il cibo in eccesso in ottimi piatti take away

Una azienda umbra tra le sei start up protagoniste del progetto “FactorYmpresa Turismo”, che saranno presentate al pubblico di Bit (Borsa Internazionale del Turismo) 2019.

Il progetto con il cuore in Umbria si chiama Regusto, brand della Recuperiamo srl, punta a combattere lo spreco alimentare e contemporaneamente creare nuove opportunità per le attività commerciali del settore food.

Grazie all’app Regusto è possibile ordinare il piatto che si preferisce, mangiarlo e risparmiare perché si trova a un costo contenuto.

Gusto, comodità e risparmio. Piatti da asporto Last Minute: una selezione di ottimi piatti in super offerta perché preparati con materie prime in eccedenza.

Dalla primavera 2019 l’app aggiornata con tante soluzioni innovative sarà disponibile per i ristoranti di Roma, Milano, Perugia e sarà lanciata al Seeds&Chips (6-9 maggio a Milano).

Regusto sarà presentata al Bit martedì 12 febbraio, con i suoi ideatori ci sarà anche Antonella Tiranti, dirigente del servizio Turismo della Regione.