Edifici pubblici e ospedale a prova di terremoto, lavori per quasi 9,5 milioni di euro

Prevedono un importo di 9 milioni 340 mila euro gli interventi di prevenzione sismica che, a valere su “Por fesr” 2014-2020, verranno realizzati su edifici pubblici individuati come “strategici e rilevanti”: lo ha deciso la Giunta regionale dell’Umbria su proposta dell’assessore alle opere pubbliche, Giuseppe Chianella.

“Si tratta di interventi – ha spiegato l’assessore - di messa in sicurezza sismica e efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico nell’ambito delle Azioni previste dal ‘Por Fesr’ a sostegno della ripresa nei territori colpiti dal sisma. Gli edifici oggetto di intervento sono: l’edificio di via Saffi a Terni, quale sede di alcuni degli uffici regionali del Servizio di Protezione Civile, del Servizio sismico con sede nella provincia di Terni e all’UOT Ricostruzione post-sisma ed emergenze; la sede regionale di piazza Partigiani a Perugia, dove sono allocate le funzioni egli uffici del Servizio di Protezione Civile, Servizio sismico e UOT Ricostruzione post-sisma ed emergenze ed i blocchi 6 e 7 dell’Ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto. La scelta operata nel Programma operativo – ha spiegato Chianella – è stata quella di intervenire sui strutture strategiche pubbliche, nel caso dell’Ospedale di Spoleto anche ubicate nelle zone del sisma, attraverso azioni di messa in sicurezza accompagnate da efficientamento energetico, sui beni culturali e la promozione turistica del territorio e sul tessuto economico produttivo”. Gli importi per la realizzazione delle opere ammontano rispettivamente a 2 milioni di euro per la sede regionale di via Saffi a Terni, a 4 milioni 500 mila euro per la sede regionale di piazza partigiani a Perugia e a 2 milioni 840 mila euro per l’Ospedale di San Matteo degli Infermi.