Sanità, niente più file ai Cup: basta una telefonata per prenotare le visite e chiedere informazioni

Ancora un passo in avanti per la Sanità dell'Umbria. E’ un’evoluzione del Nus telefonico attivato nel 2016 per effettuare le prenotazioni di visite specialistiche e esami diagnostici, e fornirà ai cittadini informazioni complete, aggiornate, tempestive e qualificate di orientamento e facilitazione all’accesso ai servizi sanitari offerti dalla Regione Umbria: il Nus telefonico (Numero Umbria Sanità), realizzato da Umbria Salute, per conto della Regione Umbria e di tutte le Aziende Sanitarie del territorio regionale, dopo all’incirca 2 anni di sperimentazione per la prenotazione di prestazioni, diventa anche informativo.

Il Nus - è stato spiegato dall’amministratore di Umbria Salute e dalla dottoressa Sforna - risponde al numero verde 800 636363 – gratuito sia da fisso sia da cellulare – attivo dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle ore 8 alle 18.

Il servizio è stato presentato a Perugia dall’assessore regionale alla Salute, Coesione sociale e Welfare, Luca Barberini, insieme all’amministratore unico di Umbria Salute, Piero Rosi, e Mara Sforna, direttore dei Servizi all’utenza di Umbria Salute. Per l’occasione è stata illustrata anche la campagna regionale di comunicazione per promuovere il nuovo servizio.



“L'obiettivo del servizio – ha spiegato l’assessore Barberini - è abbattere le barriere burocratiche che limitano i cittadini nell’accesso e nella fruibilità delle prestazioni sanitarie, realizzando una sanità sempre più vicina alle persone che potranno chiedere informazioni su orari, luoghi, recapiti telefonici delle strutture sanitarie umbre, su assistenza sanitaria per diverse categorie di persone come anziani, studenti fuori sede, disabili, stranieri o donne in stato interessante, su vaccini, cure palliative, visite specialistiche, screening, reparti di degenza, medicina veterinaria e tanto altro ancora. Vogliamo dare ai cittadini la possibilità senza spostarsi da casa di poter effettuare le prenotazioni di visite specialistiche e avere anche, attraverso operatori opportunamente formati e preparati, informazioni che siano il più possibile complete, aggiornate, tempestive e qualificate, in quanto basate su sistema creato dagli stessi professionisti della sanità pubblica che, operando nei vari e specifici settori, provvedono alla continua integrazione e all’aggiornamento delle informazioni”.