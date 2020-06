Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e Università per Stranieri, le nomine della Regione Umbria

L’Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno ha eletto, tra la terna proposta dalle Regione Umbria, la dottoressa Monica Sassi.

Per quanto riguarda il componente dell’Università per Stranieri di Perugia che spetta alla Regione Umbria, è stato designato il dottor Alessandro Torello.

I curriculum

Monica Sassi, nata nel 1963, si è laureata in medicina e Chirurgia presso l’Universita degli Studi di Perugia e si è successivamente specializzata in Oncologia Medica presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.

Ha ricoperto diversi ruoli nell’Azienda Unitaria Sanitaria locale 2 dell’Umbria, tra cui quello di Responsabile della Struttura, Semplice Dipartimentale “Oncologia Area Nord”, nonché titolare dell’incarico professionale di alta Specializzazione C1 “Percorsi Ospedalieri e ricoveri in Day-Hospital”. E’ inoltre dirigente medico di I Livello presso il Servizio di Oncologia ed Ematologia del Presidio Ospedaliero di Foligno . Numerose le sue pubblicazioni scientifiche.

Alessandro Torello, classe 1976, ottiene la laurea triennale all’Università di Bologna in Scienze Politiche per poi conseguire in vari Atenei: Master di 1° livello in Studi sul Medio Oriente, Master europeo di 1° livello in European Studies, Laurea Magistrale in Studi Europei, Master di 2° livello in lingua inglese in Politics and Society in Europe, Laurea Magistrale in Scienze Internazionali, Master di 1° livello in Pianificazione fiscale e doganale negli scambi con l’estero, Master di 2° livello in Diritto della navigazione e dei trasporti, Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Ad oggi è impegnato nel dottorato di ricerca in “Business and Law” ed è consulente in materia di commercio internazionale e trasporti internazionali. È stato cultore di numerose materie in diversi atenei italiani oltre ad essersi occupato di Export sales, Back office e ruolo commerciale area estero, Customs dept in alcune società, gestione e organizzazione del traffico terrestre e delle spedizioni verso l’estero.