Piste ciclabili, la Regione Umbria finanzia i Comuni: "Incentiviamo l'uso della bicicletta"

La Regione Umbria apre i rubinetti per potenziare l'uso delle biciclette in Umbria. E lo fa mettendo sul piatto oltre settecentomila euro per il triennio 2020-2022. I fondi, approvati dalla giunta regionale su proposta dell’assessore regionale alla viabilità Enrico Melasecche, sono a favore dei comuni dell’Umbria per la realizzazione di infrastrutture viarie per la mobilità ciclistica. Il finanziamento, sottolinea Palazzo Donini, “coprirà fino ad un massimo del 50 per cento del costo complessivo dell’intervento”.

“L'intervento – ha affermato l’assessore Melasecche - si pone l’obiettivo di incrementare la dotazione di infrastrutture ciclabili per favorire l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti quotidiani sia sui percorsi casa/lavoro e casa/scuola che per il tempo libero”.

Le istanze presentate dai Comuni, spiega la nota della Regione Umbria, saranno oggetto di valutazione a valle della quale verrà redatta una graduatoria di ammissibilità, finanziata fino ad esaurimento risorse. La graduatoria resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021 “nel caso si rendano disponibili ulteriori risorse nel tempo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Tra i criteri premianti – ha sottolineato l’assessore - ci saranno il livello di cantierabilità, per privilegiare interventi realizzabili in tempi brevi, nonché i collegamenti verso i nodi di scambio modale (stazioni ferroviarie e stazioni degli autobus) e con i percorsi della rete ciclistica regionale tipicamente vocata al cicloturismo”.