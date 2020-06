Nuovo asfalto in 22 Comuni dell'Umbria, la Regione mette un milione per le strade: la mappa

Nuovo asfalto in 22 Comuni dell'Umbria. La Regione Umbria ha assegnato i contributi - un milione di euro in tutto - per interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali. “Si tratta di importi relativi a piccoli interventi - spiega l’assessore regionale alla viabilità, Enrico Melasecche - , ma che sono di grande utilità per permettere una buona manutenzione delle strade individuate e dunque per garantire migliori servizi ai cittadini”.

Ecco la mappa degli interventi finanziati dal bando della Regione Umbria

Porano (33.758 euro): Manutenzione straordinaria strade comunali: Loc. Radice, Via Cav. Vittorio Veneto, Via del Corniolo, Strada comunale Torre San Severo, Loc. Piandicastello 1.

Otricoli (39.490 euro): Interventi di manutenzione straordinaria volti all'adeguamento alle vigenti normative di un tratto di pertinenze della strada comunale di Via Roma tratto Sud di Otricoli costituite da un camminamento pedonale e aree di sosta

Giove (39.990 euro): Manutenzione straordinaria della strada comunale del Taglialegna

Monte Castello di Vibio (50mila euro): Lavori di consolidamento del dissesto franoso sulla strada comunale Via Poggio Lipparoni 2° Stralcio

Castel Viscardo (41.591,52 euro): Lavori di rifacimento di un piccolo ponte lungo la strada del Salceto sul fosso dell'Aiuccia

Penna in Teverina (49.975,49 euro): Messa in sicurezza percorso pedonale di un tratto di Via Roma (lato destro dal civico n. 155 alla strada della Bandita)

Montefranco (44.395,30 euro): Manutenzione straordinaria di un tratto della strada comunale denominata Via San Bernardino

Magione (45mila euro): Lavori per la manutenzione straordinaria del tratto terminale di Via dell'Aurora nella Frazione di Agello

Parrano (48.589,28 euro): Manutenzione straordinaria tratto di strada comunale di Pievelunga

Perugia: (50mila euro): Risanamento piano viario Via dell'Ingegneria

Valtopina (50mila euro): Intervento di manutenzione straordinaria della strada comunale di Rancole

Ferentillo (50mila euro): Intervento di manutenzione straordinaria della strada comunale di Terria e dei relativi ponti e pertinenze

Massa Martana (50mila euro): Interventi di ripristino pavimentazione stradale ammalorata a tratti saltuari in Loc. Cicognola e interventi di messa in sicurezza dei manufatti per attraversamenti di piccoli corsi d'acqua in loc. Cicognola e Località Raggio

Arrone (50mila euro): Manutenzione straordinaria strada zona PIP Loc. Case Mattei

Fratta Todina (50mila euro): Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di Via XXV Aprile e tratti di strada di Via Piscirello e Via Capitini

Terni (50mila euro): Interventi di manutenzione straordinaria di tratti di sede stradale di Via Breda ed adeguamento funzionale del ponte pedonale sul torrente Serra, volto all'eliminazione delle barriere architettoniche e dei fenomeni legati alla corrosione

Piegaro (50mila euro): Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale in Loc. Fontana e del ponte sul fosso Rigalto

San Giustino (50mila euro): Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale di Passano - adeguamento ponte

Spoleto (40mila euro): Lavori di messa in sicurezza relativi alla straordinaria manutenzione della strada comunale denominata di Via della Semina n. 172 in Loc. Bazzano Inferiore

Cascia (50mila euro): Intervento di ripristino pavimentazione stradale e manutenzione ponte Località Sant'Agostino Via dei Consoli Comune di Cascia

Lugnano in Teverina (50mila euro): Intervento di manutenzione straordinaria della Piazza della Loggia nel comune di Lugnano in Teverina

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Avigliano Umbro (17.210,41 euro): Manutenzione straordinaria mediante asfaltatura della strada Comunale denominata Strada Comunale Petrara Dunarobba.