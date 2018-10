Nomine & Poltrone - Regione: Zurli va in pensione, la sua poltrona pesante va al manager della sisma 2016

Sarà l’architetto Alfiero Moretti, attualmente dirigente della protezione civile regionale e Team Manager per il coordinamento e raccordo della gestione emergenza e ricostruzione, il nuovo direttore generale del Governo del Territorio e Paesaggio, Protezione civile, Infrastrutture e Mobilità della Regione Umbria. Lo ha nominato questa mattina, mercoledì 3 ottobre, la Giunta Regionale, su proposta dell’assessore al personale, Antonio Bartolini.

Moretti subentrerà così, a partire dal prossimo 22 ottobre, all’arch. Diego Zurli che è andato in pensione il primo ottobre scorso ed al quale la Giunta regionale ha rivolto un sincero e grande ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni di permanenza alla guida di una delle più importanti Direzioni regionali. “La nomina di Moretti – ha affermato l’assessore Bartolini – è stata proposta alla Giunta dopo aver preso in considerazione le candidature pervenute e tenuto conto dei curricula presentati dai diversi candidati, così come prescrive la procedura regionale, secondo un criterio di merito assoluto ed ora la nomina sarà resa operativa attraverso un decreto della Presidente della Giunta regionale.