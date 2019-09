“Vado a vivere in montagna”, il foodblogger umbro Alessandro Zaccaro nel nuovo reality di La7D

Un umbro al nuovo format televisivo “Vado a vivere in montagna” che, dal 22 settembre ogni domenica alle 18.20 su La7D, vedrà otto foodblogger alle prese con la dura vita montana. Tra i concorrenti protagonisti del reality anche Alessandro Zaccaro, fondatore del blog Fancy Factory, che insieme ai suoi compagni d’avventura si metterà alla prova in vere e proprie sfide ad alta quota sotto la guida del conduttore, lo chef stellato Riccardo De Prà.

“Ho voluto partecipare alle selezioni per mettermi in gioco – racconta Zaccaro – e dimostrare a me stesso di poter uscire dalla comfort zone delle mie solite attività per fare qualcosa di completamente nuovo. E’ stata un’esperienza davvero istruttiva che mi ha permesso di entrare a contatto con la natura, creare profondi legami di amicizia e capire cosa significhi fare la vita di montagna: è dura ma anche incredibilmente soddisfacente.”

Grafico pubblicitario, fotografo e blogger, Alessandro Zaccaro ha dato vita a “Fancy Factory” nel 2012 non solo per condividere la propria passione per la cucina e la pasticceria, ma anche per raccontare luoghi, esperienze e sensazioni. All’interno del suo food&travel blog va alla scoperta di territori e popolazioni anche attraverso la cucina locale, regalando consigli e recensioni sui must da vedere o assaggiare.