Rasiglia presa d'assalto dai turisti: ordinanza anti-traffico del Comune di Foligno, cosa cambia

Troppi turisti, scatta l'ordinanza anti-traffico del Comune di Foligno. "Per ovviare al notevole afflusso turistico che interessa la frazione Rasiglia, in particolare nei giorni festivi - scrive il Comune - , è stata firmata un’ordinanza che limita la circolazione nell’area".



E ancora: "In particolare è stato istituito, solo per i giorni festivi (dalle 9 alle 20), sulla strada provinciale 442 di Verchiano, il divieto di accesso nel senso di marcia Verchiano-Rasiglia all’altezza dell’intersezione con la strada che conduce alla frazione Vionica, con uscita dalla frazione Verchiano in direzione Ponte San Lazzaro. Istituito, inoltre, nei soli giorni festivi, (dalle 8 alle 20) il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, sulla strada regionale 319, a partire dal km 2 sino all’intersezione con la strada provinciale 442 di Verchiano. Infine, è stato istituito, sempre nei soli giorni festivi (dalle 8 alle 20), il divieto di sosta su entrambi i lati sulla strada 442 di Verchiano a partire dal km 0 sino alla seconda traversa a destra, senza denominazione, che conduce al campo sportivo di Rasiglia".