Annullato uno dei più bei presepi dell'Umbria: "Quest'anno il Natale non sarà più lo stesso"

E' una delle rappresentazioni del presepe più suggestive, quella di Rasiglia, che quest'anno però non si farà. Dalla pagina facebook dell'associazione "Rasiglia e le sue sorgenti" , 24 ore fa è arrivato il triste annuncio: "È con grande amarezza, delusione e indignazione che comunichiamo l’annullamento del nostro splendido presepe per questa edizione 2018/2019: era tutto pronto ormai, ma a pochi giorni dalla manifestazione abbiamo ricevuto un no categorico dalle amministrazioni, pur avendo presentato come ogni anno, da dieci anni, la documentazione del caso. Inanto Domenica 23 l’associazione si riunirà per spiegare nel dettaglio come sono andate le cose: ci vediamo all’OMA Tonti alle ore 18.00. Il Natale quest’anno non sarà lo stesso".

Intanto il sindaco di Foligno, Nando Mismetti, in una nota, spiega: " “La commissione di pubblico spettacolo si è riunita oggi per esaminare la pratica relativa al presepe vivente di Rasiglia. L’esame della pratica non si è potuto tenere per l’assenza del tecnico dell’associazione “Rasiglia e le sue sorgenti” e per la comunicazione dell’annullamento della manifestazione da parte del presidente della stessa associazione. Si fa presente che l’istanza da parte dell’associazione è pervenuta solo in data 17 dicembre – peraltro incompleta - alla quale sono seguite richieste di integrazioni da parte degli uffici".

"Premesso - continua il sindaco - che le norme che disciplinano lo svolgimento di manifestazioni sono ordinate con disposizioni nazionali che tutti sono tenuti a rispettare, valutata l’importanza dell’evento, tanto che il Comune ha prenotato un servizio navetta – qualora il presidente dell’associazione ritenesse di riconsiderare la posizione assunta con relativa comunicazione l’amministrazione comunale è disponibile ad incontrarlo lunedì 24 dicembre alle 9 insieme al suo tecnico incaricato per verificare la sussistenza delle condizioni per lo svolgimento della manifestazione”.

Non sono mancati attestati di solidarietà all’Associazione, come la Lega di Foligno. “Esprimiamo solidarietà ed appoggio all'associazione Rasiglia e le sue sorgenti lasciata sola a trovare una soluzione per mettere in piedi il consueto presepe vivente simbolo delle nostre tradizioni e della nostra cultura, e speranza di rinascita per il territorio montano comunale".