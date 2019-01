Rasiglia incanta l'Italia e il mondo, incoronato "il borgo dei miracoli"

Incanta l'Italia e il mondo. Rasiglia, la "piccola Venezia dell'Umbria" come la definisce PaesiOnline, conquista tutti.

Rasiglia, spiega la rivista specializzata, "si è affermata nel panorama social nazionale, con blogger e Instagrammers che si sono trovati in questo angolo d’Umbria e che ne sono rimasti folgorati, al punto da immortalarlo in scatti evocativi che hanno prontamente condiviso sulle loro pagine seguite da migliaia di followers. È stato anche questo ‘turbine social’ ad accrescere la fama di Rasiglia, turbine al quale ha contribuito anche la pagina Facebook di PaesiOnLine che, con quasi 1.000.000 di fan, ha visto riscuotere per il piccolo borgo umbro un enorme successo. Oltre 400.000 le persone che hanno visto Rasiglia su PaesiOnLine, quasi 4.000 le reactions e 1500 le condivisioni, senza contare i più di 200 commenti ‘scatenati’ sotto le immagini fiabesche del borgo a due passi da Foligno".

Numeri da record, e in costante aumento, dal momento che il post sta continuando a fare il giro del mondo (social) stimolando ancora di più la curiosità e l’interesse per il romantico ‘borgo dei miracoli’ italiano.