Perugia, scompare nel nulla a 18 anni: l'appello sui social

Scomparsa nel nulla a 18 anni, a Perugia. E sui social spunta l'appello per ritrovarla: “Ragazzi vi chiedo aiuto per cercare questa ragazza. Si chiama Leyla e viene dal Marocco, ha 18 anni ed è scomparsa dalla zona ferro di cavallo venerdì scorso intorno alle 17. Sembra essere stata avvistata nella zona di Ponte Felcino proprio ieri, ma non si è sicuri che sia lei. Vi prego fateci caso, ho conosciuto il papà ed è in piena disperazione. La ragazza frequenta l'istituto Pieralli di Perugia".