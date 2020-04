Il virus non ferma il rombo delle moto: il super raduno in diretta facebook, parroco benedice i caschi

Diretta Facebook, con tanto di benedizione dei caschi, per permettere di portare avanti, seppur virtualmente, la “reunion” dei Bikers che ogni ultima domenica di aprile si riuniva a Casa Castalda presso il monumento del Dolmen. Un appuntamento che negli anni passati aveva visto l’arrivo di centinaia di motociclisti da tutta Italia e da tutta l’Umbria per ricevere la benedizione dei caschi da parte di Don Raniero Menghini, storico parroco amico dei motociclisti, e per ricordare gli amici scomparsi con il tradizionale minuto di rumore.

Questo aprile 2020, a causa delle restrizioni imposte per il contenimento del virus, la storica reunion di motociclisti è stata organizzata virtualmente. L’evento, condotto dallo speaker gualdese Claudio Zeni di Radio Tadino, ha visto il saluto ai bikers di tutti i Presidenti dei Motoclub dell’Umbria e la presenza di importanti ospiti tra cui il papà di Marco Simoncelli, Paolo, deceduto nel 2011, Antonelli Arnaldo papà di Andrea deceduto nel 2013 e il campione del mondo della super sport Randy Krummenachen.

In rappresentanza delle motocicliste dell’Umbria, la giornalista e motociclista Simona Cortona (@LaSimochevainmoto) che da Perugia ha invitato i tanti amici e amiche collegate alla diretta dalla pagina Facebook dolmen.it , che ha avuto oltre 4mila visualizzazioni, a visitare l’Umbria in moto nel momento in cui si allenteranno le misure di contenimento.

Un evento dal valore simbolico, anche se condiviso virtualmente, affinché vi sia una ripartenza, anche del mototurismo, nella nostra Regione. Come hanno voluto sottolineare gli organizzatori, Eros Celaia Presidente del Motoincontro Fabio Celaia e Oriano Onofri presidente del Motoclub dei Vigili del Fuoco, dal belvedere di Casa Castalda.