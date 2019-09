INVIATO CITTADINO L’acropoli fa il pieno di centauri, motociclisti da tutta Italia a Perugia

L’acropoli fa il pieno di centauri, anzi… di centaure. Una domenica mattina all’insegna dei motori tonanti, con motociclisti provenienti da tutta Italia.

Merito del Comitato Raduno S. Egidio che ha convocato gli appassionati delle due ruote firmate Ducati. E non ci sono esemplari storici, ma il meglio della passione motoristica contemporanea, con modelli da vetrina, tanto sono fiammanti, di ultimissima generazione e rombanti fino all’eccesso.

Qualcuno gli dà giù a manetta col gas, perché quel rumore è per lui musica. Un paio di bambini e un cane si spaventano.

Tante le presenze femminili: non solo come equipaggio, ma proprio alla guida, in perfetto equipaggiamento alla moda. Perché anche il jeans basso e lo stivaletto hanno qualcosa da dire in materia di femminile rivendicazione per la parità dei diritti… motoristici. La moda impone abbigliamento idoneo e… qualche tatuaggio. C’è chi ha tatuato perfino il brand: perché Ducati è una fede. Tutto in linea con la recente riedizione, a mezzo secolo di distanza, del film cult “Easy rider”.

Centauri e centauresse simpatici e disponibili ad essere effigiati, con la richiesta “dove le pubblica?”.

“Perugia è accogliente e bellissima. Siamo contenti di averla conosciuta”, dicono. Poi tutti in via Fani per un momento di ristoro a base di pizza e bibite.

Una due giorni memorabile (1 e 2 settembre) per il dodicesimo raduno. Cui hanno partecipato tante “centaurelle”. Questo, pare, sia il nome della versione femminile della figura mitologica che incrocia umano e cavallo. Solo che, stavolta, i cavalli sono HP.