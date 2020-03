Radioamatori, la Sezione CISAR Assisi c'è e fa la sua parte nell'emergenza Coronavirus

I radioamatori non si fermano mai, e anche in questo grave momento per il nostro Paese e del mondo interno a causa della pandemia da Coronavirus, fanno la propria parte per sostenere le autorità e aiutare la popolazione nel contenimento del contagio. La sezione CISAR Assisi in particolare, ha pensato ad una propria iniziativa mirata a supportare le misure di contenimento. Con l’utilizzo delle radio, attraverso i ponti radio gestiti dalla Sezione di Assisi, durante il periodo dell’emergenza tutti i ripetitori diffonderanno un messaggio che invita al rispetto delle norme ma anche a un maggior utilizzo delle radio affinché tutta la comunità radioamatoriale, seppur nell’isolamento individuale presso le proprie abitazioni, si possa sentire ugualmente “vicina” e meno “isolata”. E' questo un modo per condividere la quotidianità di questo momento. Pertanto, dalle ore 18:00 dello scorso15 marzo 2020, i ponti radio del Network CISAR Assisi hanno iniziato la diffusione del messaggio ai seguenti orari: 08:00 - 12:00 - 18:00 - 23:00.

Ecco il testo del messaggio: ”L’Associazione Nazionale Radioamatori CISAR sezione di Assisi, consapevole di dover contribuire individualmente e responsabilmente al fine di favorire il superamento di questa grave crisi sanitaria, invita caldamente tutta la comunità radioamatoriale al rispetto delle norme evidenziate nei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri restando all’interno delle proprie abitazioni, impedendo così il moltiplicarsi dei contagi. Collegati al Network CISAR Assisi e con resilienza, avviciniamoci e partecipiamo attraverso le nostre voci, condividendo le rispettive esperienze in questo difficile momento storico. Insieme, vinciamo!”.