Raccordo Perugia-Bettolle, ci risiamo: tre mesi di cantieri sul viadotto Genna

Si ricomincerà con il caldo. Il viadotto Genna del Raccordo Perugia-Bettolle tornerà di nuovo sotto i ferri in estate. Il responsabile Anas per il Centro Italia, Raffaele Celia, ha spiegato durante un'audizione alla terza commissione del Comune di Perugia la situazione del viadotto. Come spiega una nota di Palazzo dei Priori, Celia "ha ricordato come le criticità emerse successivamente all’intervento siano state dovute proprio ai lavori non fatti a regola d’arte da parte dell’azienda appaltatrice, con la quale è in atto un contenzioso da parte della stessa Anas".



E ancora: "Successivamente, non appena è stato possibile, l’azienda ha pubblicato una nuova gara per il rifacimento dei lavori, che però è andata deserta, il che ha fatto slittare l’intervento ulteriormente". Ha anche spiegato che "l’azienda ha anche dovuto anticipare i soldi per questo secondo intervento, a valere su un fondo nazionale, salvo poi rivalersi sull’impresa appaltatrice".



Ma si ripartirà con i cantieri. In estate: "Al momento –ha chiarito Celìa- siamo in fase di aggiudicazione della gara e contiamo che a fine giugno, o comunque, dopo la chiusura delle scuole, potrà essere avviato il cantiere, che durerà per circa settanta giorni, per tutta la prossima estate".

Intanto, l'ordine del giorno dei 5Stelle “Raccordo 06 – lavori Pian della Genna – misure urgenti”, presentato dalla capogruppo Rosetti, è stato affossato. Respinto con due voti a favore, una astensione e 5 voti contrari.