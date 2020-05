Ancora cantieri sul raccordo Perugia-Bettolle, la mappa dei lavori e le modifiche al traffico

Ancora cantieri sul raccordo Perugia-Bettolle. Ecco la mappa dei lavori Anas. Da lunedì 25 maggio, spiega una nota di Anas, saranno interessate le rampe dello svincolo di San Faustino. "Per consentire gli interventi, lo svincolo sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Bettolle".

In alternativa "sarà possibile utilizzare lo svincolo di Prepo (sia in ingresso che in uscita) oppure l’uscita dello svincolo di Madonna Alta".

Il completamento di questa fase dei lavori, spiega Anas, "è previsto entro venerdì 29 maggio".



E non è finita qui. Proseguono i lavori anche a Ponte San Giovanni, dove è chiusa la rampa di immissione sul raccordo in direzione Perugia/Firenze per il traffico proveniente da Terni/Roma (E45). "In alternativa è possibile proseguire in direzione Cesena e utilizzare lo svincolo di Ponte San Giovanni per invertire la marcia". Il completamento di questa fase, spiega Anas, "è previsto entro la fine del mese di maggio".

