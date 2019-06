Raccordo Perugia-Bettolle, si comincia: cantieri sul viadotto fino a metà settembre

L'estate porta i cantieri. Il 19 giugno partono i lavori di risanamento definitivo del viadotto “Genna”, sul raccordo Perugia-Bettolle tra gli svincoli di Ferro di Cavallo e Madonna Alta. E come spiega Anas, "per consentire gli interventi il transito sarà consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera in corrispondenza del cantiere. Gli svincoli saranno regolarmente accessibili sia in ingresso che in uscita. Da oggi a domenica 16 giugno, in vista dell’avvio del cantiere, saranno eseguiti interventi preliminari di ripristino localizzato del piano viabile sulla carreggiata in direzione Bettolle, che dovrà ospitare il doppio senso di marcia durante i lavori. Il transito è consentito sulla corsia di sorpasso".

Il completamento dei lavori sul viatto Genna "è previsto per metà settembre, salvo condizioni meteorologiche sfavorevoli. Il cantiere è stato programmato in estate per contenere i disagi al traffico in un tratto del raccordo utilizzato prevalentemente con funzione di tangenziale urbana", sottolinea la nota di Anas.