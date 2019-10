Cantieri sul Raccordo Perugia-Bettolle, l'aggiornamento dei lavori

Buone notizie per gli automobilisti, c'è un aggiornamento sui nuovi cantieri lungo il Raccordo Perugia-Bettolle. Come annuncia Anas "sono stati completati in anticipo gli interventi previsti tra Madonna Alta e Olmo". Gli interventi riguardavano il ripristino della pavimentazione del raccordo e la pulizia della galleria Madonna Alta". E non è finita qui: "Nella serata del 15 ottobre - prosegue Anas - saranno quindi riaperti gli svincoli di Ferro di Cavallo e Olmo". Con la riapertura degli svincoli dovrebbe sparire anche il restringimento di carreggiata.



Ma l'incubo non è del tutto concluso: "Da mercoledì 16 ottobre, il cantiere si sposterà verso lo svincolo di Corciano, che sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Firenze".