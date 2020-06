Raccordo Perugia-Bettolle, i cantieri Anas si spostano: i nuovi lavori

I cantieri lungo il Raccordo Perugia-Bettolle si spostano. Completati i lavori a Ponte San Giovanni, con la riapertura della rampa di immissione sulla E45 in direzione Cesena per il traffico proveniente da Perugia/Firenze, ora tocca al tratto 'urbano' del raccordo.

Da oggi, lunedì 8 giugno, sarà interessato un nuovo tratto in corrispondenza dello svincolo di Prepo. Il transito, spiega una nota dell'Anas, "sarà sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Prepo sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita in direzione Ponte San Giovanni".

Il cantiere "comporterà anche la chiusura temporanea dell’ingresso dello svincolo di San Faustino in direzione Ponte San Giovanni.

In alternativa, sarà possibile immettersi sul raccordo in direzione Bettolle e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Madonna Alta".

Il completamento di questa fase "è previsto entro il 16 giugno", sottolinea Anas. I lavori per il rifacimento del piano viabile tra Ponte San Giovanni e Magione fanno parte di un investimento complessivo da parte di Anas di 12 milioni di euro.