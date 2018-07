Raccolta rifiuti, arrivano dieci isole ecologiche a Perugia: la mappa delle vie e come funzioneranno

Arrivano a Perugia dieci ecoisole informatizzate, che verranno installate, a partire dal 30 luglio, in: via Guerriero Guerra (Madonna Alta), via Victor Ugo Bistoni (zona Cupa), via Raffaello Omicini (Case Bruciate), via Campo di Marte, via delle Sorgenti (Elce), via Armando Diaz (Madonna Alta), via Gregorovius (Ferro di Cavallo), parcheggio di Sant’Erminio, via Ferento (Ponte della Pietra), via Leonardo da Vinci (zona Filosofi).

Si tratta in sostanza di strutture metalliche dotate di quattro sportelli di conferimento delle diverse tipologie di rifiuto (secco residuo, carta, multimateriale leggero ed organico). Il progetto è stato approvato su proposta del vicesindaco Urbano Barelli e rappresenta un’ ulteriore possibilità di conferimento dei rifiuti che verrà offerta ai cittadini, integrativa rispetto al servizio domiciliare.

Le ecoisole, la cui installazione sarà accompagnata dalla realizzazione di zebratura bianca sulla strada e l’apposizione di paletti-dissuasori di sosta, potranno essere utilizzati sia dalle utenze domestiche che non domestiche attraverso la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza Tari, in modo da permettere l’associazione del conferimento alla stessa.

Le strutture verranno semplicemente appoggiate a terra e quindi risulteranno facilmente rimovibili mediante gru o muletto; inoltre saranno alimentate da pannelli fotovoltaici (collegati ad una batteria di accumulo al piombo) che garantiranno il loro funzionamento h. 24. Verranno inoltre monitorate per verificare eventuali situazioni critiche ed, eventualmente, correggerle.