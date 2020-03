La generosità di un'azienda umbra: scatta la raccolta fondi per sostenere il nostro Ospedale

Raccolta fondi per sostenere l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in questo momento di emergenza sanitaria. L’idea è dell’azienda umbra Lorena Antoniazzi che realizza cai d'abbigliamento made in Italy, associata a Confindustria Umbria Sterne International. Una idea nata per supportare l’ospedale e tutto il personale medico e sanitario che sta lavorando, da giorni, senza sosta.

“Il contributo che ognuno di noi può dare in questo momento è di estrema responsabilità civile e collettiva. Quello più grande che possiamo dare è dimostrare solidarietà per gli ospedali e per tutta la classe medica e sanitaria di tutta Italia, che corre una maratona per la vita, la nostra vita, da quasi un mese senza sosta, e se solo con un seppur minimo contributo economico possiamo partecipare all’approvvigionamento di attrezzature necessarie per tutti noi, facciamolo e ringraziamo l’Italia, quella delle strutture sanitarie, che va avanti, che ci garantisce un futuro”.

Per effettuare la donazione, basta andare sul sito www.lorenaantoniazzi.it L’azienda Lorena Antoniazzi spa e la famiglia Mirabassi partecipa alla donazione e si fa promotrice del progetto sul territorio.