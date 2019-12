Una raccolta fondi per aiutare la bambina di cinque anni che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su buona parte del corpo a causa di un incendio avvenuto nella propria abitazione lunedì a Perugia.

È quanto ha promosso Antonio Lusi, animatore perugino molto conosciuto per le sue attività musicali e di spettacolo, attraverso un post sul suo profilo di Facebook.

“La famiglia di … purtroppo versa in condizioni economiche al limite della disperazione e noi come associazione, ma soprattutto come amici, vorremmo darle una mano concreta – scrive Lusi - Chiedo pertanto a tutti coloro che possono e vogliono, di donare qualcosa, onde permettere a questa famiglia di potere seguire questo lungo percorso, con un pizzico di serenità in più”.

Per poter aiutare questa famiglia sono state messe in campo due iniziative: una Poste pay da consegnare alla madre delle piccola e dove poter versare denaro. Domani sera “in occasione del concerto dedicato a Pat Metheny, raccoglieremo fondi atti a tale scopo incasso del bar compreso” scrive ancora Lusi sui social.

“Si vorrebbe altresì, fare un bel regalo natalizio alla bimba, si pensava ad un tablet per bambini, così da aiutarla a passare il tempo in ospedale e durante la lunga fase post operatorie” conclude Antonio Lusi chiedendo di contattarlo in privato per ulteriori informazioni.