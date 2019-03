Raccolta differenziata, Perugia brilla con il 71% di raccolta: è tra le migliori in Italia

Record su record. E secondi solo a Trento. Perugia, secondo l'annuncio di Gesenu, è tra i miglior capoluoghi di Regione per la Raccolta Differenziata: "Dalle ultime analisi dei quantitativi di raccolta effettuate nel mese di Febbraio 2019 - spiega la nota del gestore dei rifiuti - , emerge che a Perugia la Raccolta Differenziata è in aumento di quasi 9 punti percentuali, fino al 71% nel 2019, attestandosi così tra i migliori capoluoghi di Regione in Italia per la Raccolta Differenziata, seconda solo a Trento che è a circa l’80%". La raccolta dell'organico, invece, ha toccato quota 98% di purezza.

Questo risultato, spiega ancora Gesenu, "è stato possibile grazie alla riorganizzazione dell’intera Città Compatta che, prima dell’ammodernamento del servizio abbassava notevolmente le percentuali di raccolta, non consentendo all’intero Capoluogo di migliorare". La chiave? La raccolta porta a porta. Ed è subito più 9 per cento che fa scalare la classifica. "È stato proprio il passaggio dalla raccolta stradale con contenitori accessibili a tutti, alla raccolta porta a porta domiciliare, avvenuto nel corso del 2018, a permettere l’ottenimento dei suddetti risultati eccellenti con un incremento dell’intera Raccolta Differenziata su tutto il territorio di Perugia pari a 9 punti percentuali rispetto all’anno precedente".

Detto in altro modo. L'attivazione del nuovo servizio della Città Compatta, "grazie alle migliorie introdotte, ha permesso di ridurre nei primi 6 mesi di attivazione circa 3.500 tonnellate di Rifiuto Secco Residuo e permetterà di ridurre nel solo anno 2019, circa 10.000 tonnellate di Rifiuto Secco Residuo destinato alla discarica, con conseguenti risparmi economici sui costi di smaltimento".

“Il risultato raggiunto – sottolinea Gesenu SpA – premia la serietà del nostro lavoro svolto d’intesa con l’Amministrazione Comunale, ma soprattutto dà atto della grande sensibilità dei cittadini sulle tematiche ambientali e di riduzione dei rifiuti. Questi obiettivi si sono potuti raggiungere grazie ad un approccio industriale lungimirante nel settore: gli investimenti nell’innovazione e nella tecnologia ci hanno permesso di rivestire un ruolo da protagonisti nella tracciabilità dei rifiuti urbani. Gli importanti risultati raggiunti sono solo il punto di partenza del nostro progetto che prevede traguardi sempre più ambiziosi”.