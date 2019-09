INVIATO CITTADINO Quelle vetture rimosse, che nessuno rivuole, piazzate al parcheggio di piazza Partigiani

Quelle vetture rimosse, che nessuno rivuole, piazzate al pianterreno del parcheggio di piazza Partigiani. Aspettano inutilmente che il proprietario venga a ritirarle. Ma è un’attesa vana. Portano sui cristalli verbali ormai illeggibili e incartapecoriti. Nessuno le reclama. Il costo delle sanzioni e della sosta eccede di gran lunga il valore commerciale del veicolo. Sono state portate lì col carro attrezzi perché lasciate in sosta irregolare: multa e conseguente rimozione. Ma nessuno se ne cura.

E dire che i nomi dei titolari sono facilmente rilevabili: basta vedere i registri di proprietà. Peraltro, evadono tassa di circolazione (che ormai è una tassa di possesso) e quant’altro. Ma tutto tace.

“Se dopo un anno nessuno le reclama, quelle macchine vanno in demolizione”, spiega un addetto.

Ma la sosta di un anno dentro il parcheggio Sipa chi la paga? Nessuno. Non si tratta di un danno enorme, dato che quella sosta viene a costare solo 1,80 euro pro die. Ma è il principio che non funziona. Quelle vetture (una decina di auto e un furgone) stanno dentro al parcheggio, ma allo scoperto. Il loro valore – se mai dovessero averne – è ormai ridotto al lumicino. Lasciamo riposare in pace quei poveri resti di una sgangherata civiltà del consumo e dell’abbandono. Non si abbandonano anche cani in autostrada e bambini nei cassonetti? Prototipo della civiltà dell’inciviltà.