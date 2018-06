Quel dono d’amore in piazza Grande per sovvenire alle esigenze dei malati oncologici: Panda for Aucc

Quel dono d’amore in piazza Grande. La Banca è etica, quando raccoglie fondi con Carta Etica. E utilizza quel denaro per sovvenire alle esigenze di chi sta male, come i pazienti oncologici. Donata all’AUCC Onlus, e consegnata stamane, una vettura acquistata con il contributo di UniCredit. Quel denaro è il risultato del 2/1000 che alimenta un fondo di beneficenza.

Così quella Panda arriverà nelle case degli assistiti, portando un concreto messaggio di solidarietà. È stato scritto “È un dio colui che aiuta i propri simili”. E l’umanità, qualche volta, ha in sé quella scintilla che la nobilita.

Alla cerimonia hanno presenziato la consigliera comunale Clara Pastorelli, Marzio Giogli, Area Manager Unicredit, Fabrizio Barbetti, Direttore Agenzia Unicredit Vannucci, Luciano Bacoccoli, Responsabile delle Relazioni territoriali Umbria, Giuseppe Caforio, Presidente Aucc onlus, Massimo Billi, Presidente Aucc Umbertide (in foto). Oltre ad alcuni volontari della Associazione, più che mai convinti che, oltre all’assistenza medica, infermieristica e psicologica (al malato e ai suoi cari), serva soprattutto, e occorra spendere, capacità di ascolto.

Insomma: molto più di uno spot a favore di un importante Istituto bancario, ma una concreta dimostrazione del fatto che la gente è assai più generosa di quanto comunemente si ritenga. E spesso essere generosi costa poco: se è vero che quei 17 milioni di euro, messi insieme con questa iniziativa, provengono dall’uso di una semplice carta di credito. Che non costa un centesimo di più di un normalissimo bancomat.