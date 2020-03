Quaresima ai tempi del Coronavirus, la lettera del cardinal Bassetti ai fedeli: "Pregate in famiglia"

La Quaresima ai tempi del Coronavirus. Un'emergenza che mette alla prova anche i fedeli della comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve, a cui il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti ha scritto una lettera "per sottolineare l’importanza di alcuni impegni che ci consentiranno di vivere con maggiore intensità questo tempo di grazia che è la Quaresima. Quest’anno abbiamo anche un motivo particolare per innalzare al Signore le nostre preghiere - sottolinea il cardinale -: il diffondersi del Coronavirus". La lettera - un invito a dedicare più tempo alla riflessione sulla Parola di Dio e alla preghiera soprattutto tra le mura domestiche -, sarà letta dai parroci ai fedeli durante le messe della Seconda Domenica di Quaresima, il prossimo 8 marzo, e inviata a tutte le comunità religiose e monastiche di clausura.

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO - "È necessario osservare al massimo le precauzioni che via via vengono richieste, ma vorrei soprattutto invitarvi alla preghiera - scrive il presule -. In questi giorni in cui sarà necessario restare di più in famiglia con la presenza a casa dei vostri ragazzi e dei vostri giovani, data la chiusura delle scuole, si dia più spazio alla lettura della Parola di Dio e alla preghiera. La Parola di Dio vi aiuterà a comprendere, come riferimento essenziale per la vostra vita, lo sguardo del Padre che 'vede nel segreto' ".

RICOSTRUIRE LA VITA - "Sarà davvero un lavoro spirituale coraggioso e impegnativo che vi aiuterà a ricostruire la vostra vita sotto la guida del Padre, pieno di amore, che sta nei cieli e che vi indicherà come modello di vita il Figlio Suo Gesù. Il quale ci dice: 'prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà' ”.

LA PREGHIERA È INTIMITÀ - "La preghiera schiude il nostro cuore al dialogo col Signore - prosegue Bassetti -. La preghiera è incontro con Colui che ci vuole simili a sé. La preghiera è intimità: 'stare cuore a cuore con Gesù'. La preghiera è l’unico modo per rientrare in noi stessi. Nella preghiera, cari fratelli, non siamo soli: ci accompagna, ci illumina e ci guida lo Spirito Santo. È Lui che attira nella cella del nostro cuore il Signore. Tornate a pregare fratelli; col Vangelo, con la corona del Rosario, con quelle invocazioni semplici, che una volta chiamavano 'giaculatorie' ".

LA PREGHIERA DI INTERCESSIONE - "Prima di tutto mi rivolgo ai nostri monasteri, a tutti i consacrati e le consacrate. E a voi sacerdoti: pregate incessantemente per il vostro popolo; la preghiera di intercessione è uno dei primi compiti che ci viene affidato dalla Chiesa".

LA PICCOLA CHIESA DOMESTICA - "Si torni a pregare in quella 'piccola chiesa domestica' che è la famiglia. Se la famiglia vuole 'essere' chiesa, non potrà mai allontanarsi dalla preghiera. Tutti dobbiamo scendere nel profondo di noi stessi - conclude il cardinale -, perché è nel nostro intimo che il Signore ci raggiunge. Se ogni giorno non ci convertiamo e la nostra vita si trascina in un continuo grigiore, è perché manca o non è sufficiente la preghiera".