INVIATO CITTADINO Quando si dice fare le cose a pera, la rotonda che rotonda non è

Quando si dice “fare le cose a pera”, normalmente s’intende che c’è qualcosa di non perfettamente funzionale alle esigenze che avevano indotto a operare certe scelte. Il modo di dire si richiama al fatto che il frutto della pera presenta notevoli irregolarità di forma. Proprio come certe rotonde cittadine, che “rotonde” non sono. Nate per risolvere problemi, alla prova dei fatti si rivelano portatrici di guai di non poco conto. “È questo il caso - dice il consigliere socialista Carmine Camicia – della rotatoria in fase di conclusione realizzata a Santa Sabina, all’altezza della farmacia. L’opera somiglia più ad un circuito di formula uno che ad una rotatoria”.

Intendiamoci: non è la prima volta che questo accade. Lo abbiano visto alla rotatoria prima del Pam, dove i mezzi pesanti non ce la fanno a girare senza salire sopra il cordolo. Altrettanto succede a Madonna Alta, dove si propone un’ellissi. Ma, per fortuna, in piena città i camion non passano. Ora abbiamo la prova provata che errare humanum, perseverare diabolicum. Osserva Camicia: “Quella che doveva servire a snellire il traffico creerà sicuramente ulteriori problemi agli automobilisti, senza escludere eventuali incidenti stradali”. E spiega: “La strada corcianese viene utilizzata da moltissimi mezzi pesanti e per attraversare la rotatoria, non circolare, i mezzi pesanti e i pullman dovranno fare acrobazie poiché la carreggiata è strettissima con curve a gomito degne di un circuito da corsa”.

Ecco cosa significa fare le cose “a pera”. Insomma: non ha senso realizzare infrastrutture che “rendono la strada maggiormente pericolosa, rallentando ulteriormente il traffico, sia leggero che pesante”.