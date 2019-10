Quando Bob Dylan, a Perugia, perse l’amore

Quando Bob Dylan venne a Perugia, perdendo l’amore e… la faccia. Suze Rotolo, sua musa ispiratrice, gli preferì Enzo Bartoccioli, frego del Borgo d’Oro, operaio alla Perugina.

Suze era un’artista carismatica che insegnò parecchio al futuro divo musicale: dalla postura sul palco alla pittura e alla letteratura d’impegno politico e civile (era considerata un’accanita comunista).

Nel 1962, la ragazza, memore delle sue origini italiane, venne a Perugia, per frequentare le lezioni di lingua italiana presso l’Università per Stranieri. Si stabilì in una pensioncina economica di corso Garibaldi. Bob Dylan, innamoratissimo, la seguì e prese una cameretta in affitto alla Conca, proprio sopra l’acquedotto.

Fecero vita da studenti, frequentando locali di tendenza, per tornare insieme a New York, al termine dei corsi estivi di Palazzo Gallenga.

Bob sarebbe tornato a Perugia in più occasioni. Una volta tenne un concerto a Santa Giuliana, come ci ricorda l’amico Rino Fruttini nel suo libro “Da Perugia a Brisbane”, edito da Morlacchi.

Ma il fatto è che la bella Suze tornò ancora a Perugia, per amore, ma… non indirizzato al cantautore. Pare che si fosse innamorata della città e di Enzo Bartoccioli, frego perugino che abitava al Borgo d’Oro, non lontano dalla Saffa (Società anonima fabbrica fiammiferi e affini), dove si fabbricavano fiammiferi senza fosforo, dannosissimo alla salute.

I due si sposarono, ebbero un figlio (Luca, chitarrista, che vive e lavora a New York). All’epoca, risultarono vani i tentativi di Bob Dylan di riconquistare Suze. Lei gli preferì il perugino che si sarebbe poi specializzato nel lavoro di montatore, in servizio alle Nazioni Unite.

Fu così che Dylan, futuro premio Nobel per la Letteratura (che grossolano errore!), a Perugia perse per sempre la sua donna a favore di un frego locale. Perugini… latin lovers.