Qualità della vita 2018, la classifica del Sole24Ore: Perugia batte ancora Terni

La provincia di Perugia anche nel 2018 batte quella di Terni: 59esima posizione nella classifica della Qualità della vita 2018 del Sole 24 Ore contro la 68esima. Entrambe le province registrano un calo rispetto al 2017: meno dieci posizioni per Perugia, meno nove per Terni.

Al primo posto della 29esima edizione della classifica delle province italiane per Qualità della Vita si piazza Milano. Seconda Bolzano, terza Aosta. Come ogni anno l’indagine del Sole 24 Ore scatta una fotografia delle città italiane, scegliendo di inquadrare la questione della vivibilità urbana tramite 42 parametri per ciascuna provincia (107 in tutto), suddivisi in sei macro aree tematiche (Ricchezza e consumi, Affari e lavoro, Ambiente e servizi, Giustizia e sicurezza, Demografia e società, Cultura e tempo libero), riferiti all’ultimo anno appena trascorso.

Per quanto riguarda la macroarea Ricchezza e Consumi, la provincia di Perugia si piazza (in aumento rispetto al 2017), alla 61esima posizione. Quella di Terni, invece, alla 65esima (sempre in aumento rispetto al 2017).



Per Affari e lavoro, invece, Perugia raggiunge quota 42 (in aumento rispetto al 2017) e Terni si piazza alla 63esima posizione.

Nella macroarea Ambiente e servizi, Perugia, in calo rispetto al 2017, si ferma alla 39esima posizione. Terni, anche lei in calo, raggiunge la 62esima.

Per quanto riguarda l'area Demografia e Società la provincia di Perugia (in calo rispetto al 2017) raggiunge il 43esimo posto. Quella di Terni, invece, 'crolla' al 99esimo posto in Italia (e di nuovo in calo rispetto al 2017).



Nella sottoclassifica di Giustizia e sicurezza, invece, Perugia è alla 73esima posizione (in aumento rispetto al 2017). Terni, invece, è alla 49esima (ma in calo).

Ultimo capitolo: Cultura e tempo libero. La provincia di Perugia raggiunge la 33esima posizione in Italia (ma in calo rispetto al 2017). Quella di Terni si ferma alla 45esima (in calo).