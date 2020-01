Nuove aperture in centro: musica, cibo e cabaret, apre i battenti il locale "Punto Live"

Nuove aperture in centro storico. Aprirà stasera, mercoledì 29 gennaio, “Punto Live” in via Floramonti 2, a pochi passi dalle scalette di Sant’Ercolano. Un punto strategico per la nuova offerta culturale, gastronomica e musicale che dal mercoledì alla domenica accoglierà gli avventori con proposte sempre diversificate.

“Siamo molto emozionati e carichi per questa nuova avventura – spiega Gianni Segoloni, co titolare del Bistrot e ideatore del nuovo format– è importante dare una risposta alle attività che hanno chiuso nel nostro centro provando ad investire e a diversificare le proposte per invogliare i cittadini a vivere questa bellissima parte della città”.

Teatro e cabaret, musica, presentazione di libri, proposte gastronomiche in grado di spaziare dai piatti vegetariani a menù più ricercati, saranno solo alcuni dei punti di forza del locale. Prevista anche una selezione di birre e vini locali ed internazionali per i palati più esigenti. A salire sul palco stasera, nel giorno dell'inaugurazione di "Punto Live", sarà la formazione jazzistica "Cobres Trio". Si parte alle 20.30.