INVIATO CITTADINO Pullman intraversato, strada bloccata per ore

Come prendere male una curva, sbagliando le misure e bloccando il traffico. È accaduto ieri sera intorno alle 20:30 in via San Galigano, poco sopra la libreria La Scolastica.

L’autista di un pullman francese che doveva dirigersi verso la Mater Gratiae di Monte Morcino ha toppato di grosso. Anziché dirigersi alla rotatoria soprastante e, scendendo verso Le Terme, svoltare ed entrare (dolcemente) nel salitone che adduce all’ex seminario, il pullman ha virato stretto per salire direttamente.

Evidentemente, il guidatore non ha fatto i conti col dislivello eccessivo e con la lunghezza del mezzo. Col risultato che il pullman ha finito per toccare il sotto e restare a bilancia con le ruote che giravano a vuoto. Il mezzo altalenava, il conducente dava gas, ma le gomme giravano libere nel vuoto.

Sono stati chiamati i Vigili del fuoco che hanno messo sotto al mezzo dei blocchi di legno, ma non c’era verso di schiodarlo. Quei blocchi sono stati stritolati dalle tonnellate di peso di quel mastodonte. O toccava il sotto anteriore o impattava nella parte posteriore. Col risultato che era tutto bloccato, compreso il traffico a salire e a scendere per San Galigano. A un certo punto, dal posteriore è cominciato a fluire un liquido e si è temuto potesse trattarsi di carburante. Ma per fortuna era solo l’acqua del bagno di cui il potente mezzo è dotato.

Dopo parecchio tempo di manovre a vuoto, il pullman – riportando qualche danno nella parte inferiore – è riuscito a raddrizzarsi e ad orientarsi verso la rotonda. Che avrebbe fatto bene a scegliere da prima. Com’è noto, il navigatore offre indicazioni che però occorre mediare con prudenza e buon senso.