Strade a nuovo e scuole sicure, arrivano i soldi: più di otto milioni per i lavori

Soldi in arrivo per sistemare le strade e le scuole. È stata approvata, con 8 voti a favore un astenuto e un contrario, la variazione di bilancio di previsione 2018/2020 della Provincia di Perugia. La variazione riguarda risorse destinate alle funzioni fondamentali dell’Ente, quali viabilità e edilizia scolastica, rimaste in capo alla Provincia.



Per la viabilità sono entrati nel bilancio di previsione 2.736.000 euro quali, trasferimenti Regionali per interventi su varie strade regionali che insistono in tutte le zone della provincia. In particolare, sull’Apecchiese è stato messo in atto un cofinanziamento tra Regione Umbria e Anas.



Per l’edilizia scolastica è stato previsto un trasferimento di risorse pari a 1.121.000 euro, provenienti dal MIUR, destinati a verifiche sulla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici della zone 1 e 2 della Provincia di Perugia. Ulteriori 4.725.000 euro di trasferimento regionale, verranno utilizzati per adeguamento sismico e miglioramento energetico dell’ITIS Volta di perugia , IPC Pascal di Perugia e Liceo classico Plinio il Giovane di Città di Castello.